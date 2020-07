Paper Mario: The Origami King sarà completamente open world

In una recente intervista concessa ai taccuini di Game Informer, il producer Kensuke Tanabe ha svelato alcuni dettagli su Paper Mario: The Origami King, rivelando che il gioco sarà completamente open world.

Tanabe ha spiegato che la classica suddivisione n capitoli è stata accantonata in favore di un unico, grande mondo di gioco liberamente esplorabile. Mario sarà quindi in grado di viaggiare di regione in regione risolvendo quest e facendo la conoscenza dei personaggi più disparati, alcuni dei quali potranno unirsi temporaneamente al suo team per portare a termine delle missioni. Tanabe dichiara, inoltre, che il giocatore avrà a disposizione diversi mezzi di trasporto alternativi utili a spostarsi più rapidamente da una zona all’altra della mappa: tra questi una barca, un’automobile a forma di stivale e probabilmente un’aeronave.

Vi ricordiamo che Paper Mario: The Origami King sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal prossimo 17 luglio.

