Desperados III: pubblicato l'accolades trailer

A distanza di un paio di settimane dal lancio su PC, PS4 e Xbox One, Desperados III ha riscosso un enorme successo sia di pubblico che di critica, ed è per questo che THQ Nordic ha voluto celebrare il gioco di Mimimi Games con un apposito accolades trailer.

Il trailer che trovate qui in alto racchiude i numerosi pareri positivi della stampa specializzata, tra cui anche quello di TGM. Nella nostra recensione di Desperados III, infatti, affermiamo che “i ragazzi di Mimimi Games sono riusciti a confezionare un degno erede di Desperados trattando con profondo rispetto il materiale di partenza, e al contempo hanno sfruttato l’esperienza accumulata con Shadow Tactics: Blades of the Shogun per realizzare un tattico in tempo reale davvero profondo e sfaccettato, forte di un level design eccezionale e una cura per i dettagli al limite del maniacale“.

THQ Nordic fa infine sapere che gli sviluppatori sono al lavoro per confezionare diversi contenuti aggiuntivi gratuiti, nonché i DLC a pagamento inclusi nel Season Pass che introdurranno tre missioni addizionali ambientate dopo gli eventi di Desperados III.