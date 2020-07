Hitman 3 sarà la fine del viaggio dell'Agente 47

IO Interactive ha confezionato un primo videodiario dello sviluppo di Hitman 3 attraverso il quale svelano alcuni dettagli su quest’ultimo capitolo della trilogia nata quattro anni fa.

Il team danese rivela che il prossimo gioco rappresenterà la fine del viaggio dell’Agente 47: dal punto di vista narrativo, tutti i nodi verranno al pettine e ogni aspetto dell’intreccio acquisirà un valore diverso all’interno della rivelazione finale che concluderà la trilogia.

Dal punto di vista prettamente ludico, gli sviluppatori ribadiscono che i progressi accumulati nei due titoli precedenti verranno trasferiti in Hitman 3. IO Interactive ci tiene anche a precisare che sono stati fatti dei passi avanti notevoli nel campo dell’intelligenza artificiale, già di per sé discretamente avanzata nelle precedenti incarnazioni della serie.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hitman 3 vedrà la luce a gennaio del prossimo anno non solo su PC, PS4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Series X.