Spiders, il team di GreedFall, presenterà presto il suo prossimo progetto

Nacon ha fatto sapere che Spiders, il team francese che ha dato i natali all’ottimo GreedFall, presenterà a breve il suo prossimo progetto.

Purtroppo non è stato diffuso alcun dettaglio sul nuovo gioco dello studio d’Oltralpe, fatta eccezione per una prima immagine piuttosto difficile da decifrare. Il publisher ci dà comunque appuntamento al prossimo 7 luglio, quando si terrà l’evento Nacon Connect: è in questa occasione, infatti, che Spiders mostrerà al pubblico ciò a cui sta lavorando.

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ

— Nacon (@Nacon) July 2, 2020