Hyper Scape: Ubisoft presenta il suo nuovo battle royale free-to-play

Annunciato due giorni fa con un primo teaser, oggi Ubisoft ha presentato ufficialmente Hyper Scape, il suo nuovo battle royale free-to-play in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Sviluppato da Ubisoft Montreal, questo sparatutto competitivo online supporta un totale di cento giocatori che proveranno a diventare i re della città virtuale di Neo Arcadia. Qui si scontreranno per la supremazia andando alla ricerca di armi e potenziamenti, definiti hack, che donano capacità speciali a ogni personaggio. Ciascun utente può portare con sé un totale di due armi e di due hack, con la possibilità di potenziare l’arsenale acquisendo ulteriori copie degli stessi oggetti trasportati in un determinato momento.

Stando alle parole degli sviluppatori, com’è possibile notare nel video di gameplay qui in alto, la mappa di Neo Arcadia favorisce la verticalità degli scontri e fa sì che i nemici possano attaccare rapidamente da ogni posizione, sia che ci si trovi all’aperto che dentro uno dei tanti edifici della cittadina virtuale. In Hyper Scape viene introdotta anche una particolare meccanica che si attiva alla morte di un compagno di squadra: questo giocatore non viene eliminato dalla partita, bensì può aiutare i membri del proprio team esplorando la mappa sotto forma di fantasma etereo. A loro volta, i compagni possono provare a resuscitare l’amico deceduto eliminando prima un nemico, e poi utilizzando il punto di respawn che compare nel luogo dell’uccisione.

Segnaliamo, infine, che Hyper Scape è attualmente disponibile su PC per un tempo limitato: fino al prossimo 8 luglio è possibile accedere al test tecnico seguendo le istruzioni riportate sul sito ufficiale. Il lancio vero e proprio di questo nuovo battle royale targato Ubisoft è previsto nel corso del 2020.