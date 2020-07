Outriders: un nuovo video rivela la struttura della campagna

People Can Fly e Square Enix hanno rivelato ulteriori dettagli di Outriders, lo sparatutto cooperativo in arrivo su PC e console, con particolare riferimento alla struttura della campagna.

La campagna porterà i giocatori su Enoch, un mondo selvaggio dove tutto si è misteriosamente e massicciamente evoluto per cancellare l’umanità dalla faccia del pianeta. Dalle vite e dai segreti delle colonie umane fino alle giungle misteriose e ai deserti spietati, sarà possibile esplorare i confini più remoti delle frontiere, acquisendo nuovi poteri ed effettuando delle scoperte che modificheranno il pianeta.

Gli sviluppatori hanno poi fatto sapere che la colonna sonora di Outriders è stata composta da Inon Zur, autore pluripremiato di soundtrack videoludiche del calibro di Baldur’s Gate II, Dragon Age: Origins, Fallout: New Vegas, giusto per citarne alcune.

Outriders sarà disponibile entro la fine del 2020 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.