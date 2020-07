THQ Nordic ha rilasciato un nuovo trailer per Destroy All Humans!, remake dell’omonimo gioco action in lavorazione presso Black Forest Games. Quest’ultimo filmato va ad aggiungersi a quelli già pubblicati nei giorni scorsi.

In questo video, il protagonista Cryptosporidium-137 applica alla perfezione il manuale delle invasioni Furon, prendendo d’assalto il Campidoglio e la Casa Bianca e trasformando la festività del 4 luglio in un “Dependence Day”. Tutto questo al fine di estirpare una volta per tutte l’umanità dalla faccia della Terra.

Prima di lasciarvi segnaliamo, infine, che Destroy All Humans! sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal 28 luglio.