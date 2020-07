Twitch Prime: disponibili i giochi gratuiti di luglio

Continua anche questo mese la serie di giochi gratuiti regalati da Twitch agli abbonati al servizio Twitch Prime. Ecco qui la lista:

Dear Esther

Dark Devotion

Turok 2: Seeds of Evil

GRIP: Combat Racing

Kunai

Il termine ultimo per riscattare questi giochi è il 3 agosto, quindi non dormite troppo sugli allori. Vi ricordiamo inoltre che i cinque giochi di questo mese si aggiungono ad una serie di ricompense in-game disponibili per altri giochi, fra cui Apex Legends, Warframe e Legends of Runeterra.