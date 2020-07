Il prezzo di Risk of Rain 2 aumenterà con la versione finale

Hopoo Games ha annunciato che una volta arrivati alla versione 1.0 il prezzo di Risk of Rain 2 aumenterà, passando da 19.99$ a 24.99$. Va tenuto presente che il prezzo attuale in euro è leggermente più basso (17.99€), ma è lecito aspettarsi che l’incremento del prezzo sarà simile. Il motivo dietro a questo cambiamento, stando alle parole degli sviluppatori, sta nella crescita notevole dei contenuti del gioco rispetto alla versione uscita in Early Access il 28 marzo 2019.

Oltre a discutere dell’aumento del prezzo il post accenna anche a nuove assunzioni, dovute a un progetto non ancora annunciato. Conclude poi parlando degli aggiornamenti console e di modifiche ai personaggi, in particolare con l’introduzione di parole chiave associate alle loro abilità.