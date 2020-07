Ottime notizie per gli appassionati di rally: Codemasters ha rivelato quali saranno le classi di veicoli presenti in DiRT 5. Chiaramente, varietà nel parco macchine e anche qualche novità qui e lì sono state le priorità per gli sviluppatori. Infatti, oltre a presenze d’obbligo come le classi Rally Classic, 90s, 80s e GT, il gioco prevede anche alcuni nuovi ingressi. Uno di questi è la classe Cross Raid, che vede al suo interno veicoli come il Volkswagen Race Tuareg 3 e il Laffite G-Tec X-Road, o ancora la classe Super Lites con la Ariel Nomad Tactical e l’Exomotive Exocet Off Road. Per chi invece preferisce mezzi pesanti, ecco la classe Unlimited, con veicoli come il Jimco Unlimited Truck. Ma ecco la lista completa delle classi:

Cross Raid

Rock Bouncer

Rally Cross

Formula Off Road

Classic Rally

80s Rally

90s Rally

Rally GT

Sprint

Pre Runners

Super Lite

Unlimited

Per la lista completa dei veicoli, invece, ci sarà ancora da aspettare. DiRT uscirà il 9 ottobre su Xbox One, PS4 e PC, e poco più avanti sulle console di nuova generazione.