Final Fantasy Remake Parte 2: possibile qualche ritardo causa pandemia

In una lunga intervista per il Guardian, Yoshinori Kitase ha accennato alla possibilità che Final Fantasy Remake Parte 2 subisca qualche ritardo a causa della pandemia. “Questa situazione senza precedenti ci ha colto di sorpresa. Al momento, stiamo lavorando al nostro prossimo gioco tramite remote working. La nostra efficienza è calata sotto il 100%, ma non penso che questo avrà un grosso impatto a lungo termine“, ha detto Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake.

Oltre a queste considerazioni, l’intervista include anche molti particolari interessanti sullo sviluppo di Final Fantasy VII Remake. Per esempio, Haoki Namaguchi, direttore del gioco, ha parlato di come volesse introdurre un minigioco di basket, per poi aver dovuto rinunciare a questa idea. Prevedibilmente, quando l’intervistatore ha loro chiesto di eventuali differenze rispetto alla storia dell’originale, entrambi hanno evitato la domanda. “Ci piace vedere quali teorie saltano fuori a proposito del finale, e vogliamo che i fan continuino a discutere“, ha detto Kitase.

Final Fantasy VII Remake è stato recensito per noi da Danilo Dellafrana.