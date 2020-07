Ubisoft Forward: Watch Dogs 2 gratis su PC durante l'evento

L’evento digitale Ubisoft Forward è ormai dietro l’angolo, per questo il publisher francese ha voluto svelare alcuni dettagli sulla presentazione in programma per domenica, rivelando che Watch Dogs 2 per PC verrà regalato a chiunque seguirà la trasmissione: basterà solo collegare il proprio account Uplay durante l’evento.

Ubisoft ha anche confezionato un breve trailer in cui viene rivelata la line-up parziale dei titoli che verranno presentati nel corso dell’evento. Tra questi spiccano Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo battle royale Hyper Scape, e molti altri ancora. Naturalmente non mancheranno le sorprese, e chissà se avremo o meno la conferma che l’attore Giancarlo Esposito sarà presente nel fantomatico prossimo episodio della saga di Far Cry.

Ubisoft Forward, lo ricordiamo, si terrà domenica 12 luglio alle 21:00 (ora italiana).