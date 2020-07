Deep Silver e Nine Dots Studio hanno annunciato la disponibilità su console di The Soroboreans, l’espansione di Outward già disponibile da qualche settimana su PC.

Questo contenuto aggiuntivo introduce nuove abilità, nuovi nemici, corruzione, incantesimi, effetti speciali e molto altro, in modo tale da offrire una maggiore varietà nelle sfide di Outward.

The Soroboreans arriva oggi sia su PS4 che su Xbox One.