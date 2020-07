THQ Nordic e Black Forest Games hanno diffuso un nuovo trailer di Destroy All Humans!, questa volta dedicato al livello dell’Area 42.

In questa occasione, il protagonista Crypto-136 deve fare i conti con gli agenti governativi a difesa di questa installazione militare segretissima degli Stati Uniti d’America nel bel mezzo del deserto, dove si dice si sia schiantato un oggetto volante non identificato.

Destroy All Humans! sarà disponibiel su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 28 luglio.