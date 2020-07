Tennis World Tour 2 si mostra in un primo trailer di gameplay

Nacon ha pubblicato il primi trailer di gameplay di Tennis World Tour 2, il videogioco sportivo in sviluppo presso Big Ant Studios.

“Big Ant è uno specialista nella simulazione sportiva e condivide in pieno la nostra visione relativamente a quanto vogliamo offrire agli amanti del tennis con la serie Tennis World Tour. Siamo lieti di estendere questa partnership e di beneficiare dell’esperienza di questi sviluppatori appassionati e di talento“, ha dichiarato Benoît Clerc, Head of Publishing di Nacon.

Tra le caratteristiche inedite introdotte in Tennis World Tour 2 spiccano la possibilità di giocare partite di doppio con un massimo di 4 giocatori sia in locale che online, un sistema di servizio migliorato e una nuova meccanica di timing dei colpi. Presenti anche molti stadi ufficiali, tra cui il campo Manuel Santana a Madrid e l’ARENA OWL di Halle, e ben 38 stelle del tennis, quali Rafael Nadal, Roger Federer e Ashleigh Barty.

Segnaliamo, infine, che Tennis World Tour 2 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a settembre.