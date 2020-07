Test Drive Unlimited ritorna con Solar Crown di KT Racing

Dopo aver stuzzicato i fan della serie nelle scorse ore, Nacon ha finalmente svelato Test Drive Unlimited Solar Crown, ultima incarnazione della celebre serie di corse automobilistiche.

In lavorazione presso KT Racing, il nuovo progetto di Alain Jarniou sfrutterà tutta l’esperienza del suo team nella realizzazione di simulazioni sportive motoristiche, come la serie WRC, per offrire una visione del tutto inedita del franchise. Stando alle parole degli sviluppatori, Test Drive Unlimited Solar Crown conserva il DNA della serie, che si basa sull’amore per le belle auto e l’incredibile esperienza del poter guidare in un lussuoso mondo insulare ricreato in scala 1:1. I giocatori si sfideranno l’uno contro l’altro nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose, per elevare lo status del loro personaggio all’interno della community

Anche in questo caso i dettagli, purtroppo, scarseggiano. A questo punto non possiamo far altro che attendere pazientemente ulteriori informazioni.