Nacon Connect: ecco la lista completa dei giochi presentati

Il Nacon Connect di oggi è stato carico di interessanti novità, prima fra tutte i numerosi giochi svelati durante la conferenza. Steelrising, il nuovo titolo di Spiders, ci porta in una Francia rivoluzionaria alternativa: pare che Luigi XVI, infatti, per difendersi abbia deciso di ricorrere a un esercito di robot. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, nuovo brutale action di Cyanide Studios, ci metterà nei panni di un lupo mannaro, intento a fermare una malvagia compagnia petrolifera. E sempre nel Mondo di Tenebre sarà ambientato Vampire: The Masquerade Swansong, nuovo gioco di ruolo sviluppato da Big Bad Wolf. Test Drive Unlimited vede un nuovo capitolo aggiungersi alla sua serie, intitolato Solar Crown e sviluppato da KT Racing. E sempre nel campo dei giochi di corse – stavolta motociclistiche – lo studio milanese Raceward Studio è entrato in scena con RiMS Racing.

Ma Nacon ha scelto anche di ampliare la sua offerta con nuovi generi, prima assenti nel suo catalogo: è il caso ad esempio di Rogue Lords, roguelike sviluppato da Cyanide Studio in collaborazione con Leikir, che ci vedrà nei panni del demonio in persona mentre cerchiamo di ritornare al nostro legittimo posto sulla Terra e di vendicarci degli avventurieri che ci hanno cacciato in passato. Altro roguelike, questa volta deck building, è Roguebook, sviluppato dallo studio belga Abrakam e che vede la collaborazione di Richard Garfield, famoso per aver creato Magic: The Gathering. Infine, video di gameplay per WRC 9 e Tennis World Tour 2 hanno fatto la loro apparizione, e una versione per next gen di Warhammer: Chaosbane è stata annunciata.

Non limitandosi alle novità strettamente legate ai videogiochi, Nacon ha infine presentato infatti un accordo per la produzione di accessori ufficiali per PC, Xbox One e Xbox Series X, oltre all’intenzione di produrre periferiche rivolte al mobile gaming.