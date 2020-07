Lo sviluppatore di Shovel Knight al lavoro su un titolo 3D

Yacht Club Games, lo sviluppatore dietro a Shovel Knight, sarebbe al lavoro su un titolo 3D, come evidenziato a un’offerta di lavoro pubblicata su Gamasutra. L’offerta specifica l’interesse a creare un vero e proprio team dedicato allo sviluppo di giochi 3D “per complementare il nostro team 2D”. Ovviamente, non si sa ancora nessun dettaglio sul gioco in sè, ma è comunque interessante vedere uno sviluppatore indipendente che ha riscosso così tanto successo grazie a un titolo bidimensionale come Shovel Knight decidere di uscire dalla sua zona di conforto.

