Halo: The Master Chief Collection, un trailer svela la data di Halo 3

Ottime notizie per i fan del soldato verde di casa Microsoft: la data in cui Halo 3 arriverà sulla Master Chief Collection è il 14 luglio, e per l’occasione è stato anche rilasciato un trailer cinematografico.

Originariamente uscito nel 2007 e sviluppato da Bungie, Halo 3 vede lo Spartan Master Chief proseguire nella sua lotta contro le razze aliene dei Covenant e dei Flood. In questo capitolo, Master Chief può contare sull’aiuto dell’Arbiter, un soldato d’elite dei Covenant passato dalla parte del protagonista. Halo 3 è il quarto titolo della serie ad arrivare su Halo: The Master Chief Collection, sviluppata da 343 Industries e accolta da un buon successo di pubblico.