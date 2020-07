Mafia: Definitive Edition posticipato di un mese

Le conseguenze della pandemia di COVID-19 continuano a farsi sentire, e Mafia: Definitive Edition sarà posticipato al 25 settembre. Come molti altri titoli, anche i lavori di Hangar 13 hanno sicuramente avuto dei ritardi a causa delle restrizioni in atto, ma in questo caso l’attesa non sarà troppo pesante, visto che tratta di appena un mese. Di seguito la dichiarazione ufficiale:

“Mafia: Definitive Edition, originariamente previsto per il 28 di Agosto, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 Settembre causa COVID-19.

Fin dall’inizio, questo è stato per noi un progetto guidato dalla passione, nel quale i nostri sviluppatori hanno contribuito a creare un’esperienza aggiornata degna di quel classico senza tempo che tutti conosciamo. Apprezziamo la vostra pazienza, stiamo lavorando per rendere Mafia: Definitive Edition il meglio che possa essere per tutti i nostri fan in tutto il mondo.

Detto questo, sappiamo che siete ansioni di vedere qualcosa di nuovo. Ecco dunque che un video digameplay di Mafia: Definitive Edition verrà rilasciato il 22 Luglio. Seguite @MafiaGame su Twitter per vedere un teaser di 15 secondi e visitate MafiaGame.com per maggiori informazioni su Mafia: Trilogy.”

Per allietare chi potrebbe essere rimasto deluso da questa notizia, Harbor 13 ha caricato un breve teaser, in previsione del gameplay reveal del 22 luglio:

Mafia: Definitive Edition, sviluppato da Hangar 13 per 2K, uscirà su PC, PS4 e Xbox One.