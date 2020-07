Nintendo Switch Online: Donkey Kong Country tra i giochi di luglio

La Casa di Kyoto ha annunciato le novità per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online in arrivo nel corso del mese di luglio: tra queste spicca la presenza di Donkey Kong Country.

Il celebre platform per SNES targato Rare dedicato allo scimmione con la cravatta è solo uno dei titoli che saranno disponibili dal 15 luglio: a Donkey Kong Country, infatti, faranno compagnia anche Natsume Championship Wrestling – sempre per Super Nintendo – e The Immortal, in questo caso per NES.

Solamente tre videogiochi questo mese, ma senza dubbio si tratta di opere di qualità.