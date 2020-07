Microsoft: gli upgrade per Xbox Series X dovrebbero essere gratis

A quanto pare Microsoft starebbe facendo pressioni su svilluppatori e publisher affinché gli upgrade per Xbox Series X dei giochi cross-gen vengano distribuiti agli utenti in maniera del tutto gratuita.

Questa indiscrezione rimbalza sulle colonne di VGC, dove leggiamo che alcune fonti vicine agli ambienti di publishing avrebbero confermato questa linea di condotta della Casa di Redmond. Microsoft starebbe infatti consigliando ai diversi attori del mercato di sottoscrivere il programma Smart Delivery, il quale permette agli acquirenti di alcuni giochi per Xbox One di ricevere anche una copia dello stesso titolo per Xbox Series X senza alcun costo aggiuntivo. Microsoft avrebbe anche invitato i publisher che non hanno intenzione di aderire allo Smart Delivery di predisporre un loro programma proprietario simile, un po’ come fatto da Electronic Arts con la formula Dual Entitlement, il tutto allo scopo di non far pagare due volte lo stesso gioco ai consumatori.

Per adesso sono già diversi i titoli che offriranno una soluzione simile: tra questi citiamo Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla e FIFA 21. In questi casi, acquistando la versione Xbox One si otterrà anche quella per Xbox Series X senza sborsare un centesimo in più.

A questo punto, però, bisognerà capire se Microsoft lascerà completa libertà ai publisher e agli sviluppatori, oppure se riuscirà in qualche modo a obbligarli a offrire gli upgrade next-gen in forma gratuita. Staremo a vedere.

Condividi con gli amici Inviare