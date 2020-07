PES perde le licenze ufficiali di Inter e Milan

Brutto colpo per la simulazione calcistica targata Konami: le prossime incarnazioni di PES, difatti, non potranno contare né sulla presenza dell’Inter, né su quella del Milan.

Attraverso due comunicati stampa pressoché indentici, la compagnia giapponese ha fatto sapere di non aver rinnovato le licenze di entrambe le squadre meneghine. L’FC Internazionale Milano e l’AC Milan non saranno presenti nei prossimi capitoli della serie calcistica, tuttavia il mancato rinnovo delle licenze non avrà alcun impatto su eFootball PES 2020.

A tal proposito, Konami fa sapere che entrambe le squadre continueranno a essere presenti nel gioco pubblicato lo scorso anno, senza alcun contraccolpo sui giocatori myClub, che potranno dunque continuare a essere utilizzati normalmente.

