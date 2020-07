F1 2020: la Deluxe Schumacher Edition è disponibile

Codemasters ha fatto sapere che la Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 (qui la nostra recensione) è ora disponibile nei formati per PC, PS4 e Xbox One.

Questa edizione speciale rende omaggio alla carriera del celebre pilota automobilistico, dagli esordi in Jordan fino ai grandi trionfi in casa Ferrari. La Deluxe Schumacher Edition include livree d’auto a tema esclusive e oggetti per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione del podio unica.

In più, gli acquirenti di questa edizione potranno guidare quattro delle monoposto che hanno segnato la storia di Michael Schumacher:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

Da notare che tutti i giocatori riceveranno anche la Ferrari F2004 di Michael Schumacher come parte della gamma di auto classiche di F1 2020. La Deluxe Schumacher Edition permette di giocare a F1 2020 con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, che è invece fissata per il 10 luglio.