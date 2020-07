Destiny 2: tornano i Momenti di Trionfo e il Solstizio degli Eroi

Bungie ha dato il via all’edizione 2020 del Solstizio degli Eroi sui server di Destiny 2, introducendo anche i nuovi Momenti di Trionfo.

Da ora e fino al prossimo 22 settembre è possibile completare i ben trentuno trionfi necessari a sbloccare il titolo “MMXX“, ossia quello dedicato ai Momenti di Trionfo di quest’anno. Durante questo lungo evento saranno disponibili ricompense speciali, tra cui tre emblemi, un astore e un involucro per lo Spettro a tema.

Non è finita qui perché fino al 13 luglio sono attivi i saldi del Bungie Day sullo store ufficiale della compagnia, con sconti fino al 50% sul merchandise selezionato. Da notare che per ogni acquisto sul Bungie Store verrà sbloccato gratuitamente l’emblema del Bungie Day 2020.