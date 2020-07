Rocket League celebra il suo quinto compleanno

In occasione del quinto compleanno di Rocket League, il pazzo gioco di calcio spettacolo in cui comandiamo macchinine in minatura, Psyonix ha tirato le somme dell’ultimo lustro con un post sul loro blog, in cui è inclusa un’infografica che raccoglie le statistiche più salienti. Un periodo di cui il piccolo team di sviluppo può andare più che fiero: il loro gioiello, amato fin da subito sia dal pubblico che dalla critica, continua ancora oggi ad intrattenere decine di migliaia di giocatori al giorno, e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il post, infatti, specifica che altro contenuto è in via di sviluppo e che “il meglio deve ancora arrivare.”

Condividi con gli amici Inviare