Thronebreaker: The Witcher Tales arriva oggi sui dispositivi iOS

CD Projekt RED ha annunciato che Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile sui dispositivi mobili con sistema operativo iOS.

Il gioco di ruolo single player ispirato alle meccaniche del card game Gwent narra le vicende di Meve, veterana di guerra e regina di due Regni Settentrionali: Lyria e Rivia. Dovendo affrontare l’imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta a imbracciare nuovamente le armi e a incamminarsi in un percorso oscuro dominato da distruzione e vendetta.

Thronebreaker: The Witcher Tales per iOS porta in dote controlli touch dedicati e progettati per l’esperienza su mobile, oltre al supporto ai salvataggi in cloud per proseguire una partita già iniziata su PC (e viceversa). Giocando a Thronebreaker su iOS, infine, è possibile possono sbloccare diversi bonus su Gwent: The Witcher Card Game per iOS, PC e Android, tra cui ornamenti unici e 20 carte per le battaglie multigiocatore.