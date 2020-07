WayForward annuncia di essere al lavoro su un nuovo River City Girls

Doppia dose di novità per i fan di WayForward, che ha annunciato di avere in cantiere un nuovo titolo della serie River City Girls. Il primo capitolo, nato da una collaborazione fra WayForward e Arc System Works, era stato rilasciato nel settembre 2019 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ma evidemente la mala di River City non ha capito bene l’antifona, visto che a quanto pare la sonora dose di botte che Misako e Kyoko hanno allegramente distribuito nel primo titolo non sono state sufficienti. Chissà se anche questa volta avranno rapito i loro fidanzati. In ogni caso, siamo sicuri che ai fan del beat ’em up WayForward va più che bene così!

Condividi con gli amici Inviare