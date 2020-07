Microsoft: gli Xbox Game Studios continueranno a ingrandirsi

In una recente intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry, Phil Spencer ha lasciato intendere che Microsoft proseguirà nella sua operazione di acquisizione di software house da aggiungere alla scuderia degli Xbox Game Studios.

Il boss della divisione gaming della Casa di Redmond fa sapere di avere il pieno supporto sia di Satya Nadella, CEO di Microsoft, che di Amy Hood, responsabile finanziario della corporazione, i quali non gli hanno dato alcuna indicazione di fermarsi con le acquisizioni. Tuttavia, il capo della divisione Xbox ha dichiarato è già stato acquisito un discreto numero di studi in un periodo temporale relativamente ristretto, per questo lo stesso Phil Spencer spiega che l’aggiunta di nuovi team di sviluppo deve proseguire a un ritmo sostenibile. Questo perché è necessario evitare di ingrandirsi troppo e troppo velocemente, dando così il giusto spazio a ogni new entry. Spencer ha poi dichiarato di essere costantemente alla ricerca di realtà da aggiungere alla famiglia degli Xbox Game Studios, ma affinché ciò accada deve presentarsi la giusta opportunità.

E chissà che questa opportunità non provenga dalla divisione Warner Bros. Interactive, che – almeno stando alle ultime indiscrezioni – dovrebbe essere sul mercato alla ricerca di un acquirente.

