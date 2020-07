Far Cry 6 appare sul PS Store con tanto di data

Si tratta ovviamente di un errore, ma Far Cry 6 è apparso oggi sul PS store e con esso la sua data di rilascio, apparentemente prevista per il 18 Febbraio; ovviamente, le uniche piattaforme che questo leak riporta sono PS4 e PS5. Oltre a questo, le informazioni trapelate sulla trama sembrano confermare il leak di qualche giorno fa secondo cui Giancarlo Esposito, famoso in particolare per il suo ruolo come Gustavo Fring nelle serie tv Breaking Bad e Better Call Saul, farebbe parte del cast di Far Cry 6. Qualcosa si è anche saputo su quello che sarebbe il possibile ruolo di Esposito, che (non troppo sorprendentemente) dovrebbe essere l’antagonista principale. L’attore darebbe infatti le sembianze a Anton Castillo, dittatore della nazione fittizia di Yara, che, stando a Ubisoft, fa da scenario per il Far Cry più grande di sempre. Ulteriori informazioni sul prossimo titolo della serie saranno molto probabilmente rivelate al prossimo Ubisoft Forward, previsto per il 17 luglio.

Condividi con gli amici Inviare