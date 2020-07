Epic Games Store: Killing Floor 2 fra i titoli gratuiti di questa settimana

Anche questa settimana Epic Games Store arriva con i suoi titoli gratuiti: si tratta di Killing Floor 2, Lifeless Planet e Escapist 2. Sorprendentemente, il titolo meno cupo dei tre sembra essere quello di Mouldy Toof Studios che, ricordiamo, ci vede carcerati in tuta arancione alla ricerca di una via più rapida possibile verso la libertà; Killing Floor 2 è infatti uno dei più famosi e truculenti zombie shooter – pardon: si tratta di esperimenti genetici, in realtà – sul mercato, mentre Lifeless Planet ci vede vagare per una stazione di ricerca sovietica alla ricerca di risposte sul fato del desolato pianeta su cui siamo precipitati. Una volta presi, i titoli saranno vostri per sempre, ma occhio: avete tempo solo fino al 16 luglio.

