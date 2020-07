Capcom, l'80% delle vendite sul mercato digitale

Nel corso di un incontro con i propri azionisti, Capcom ha fatto sapere che il mercato digitale conta per l’80% delle sue vendite. Un risultato notevole, che Capcom punta ad espandere: nello stesso documento, infatti, si afferma che il piano è di arrivare al 90%. Un’informazione che non sorprende, se si tiene a mente che negli ultimi anni il mercato digitale ha conosciuto una crescita tanto notevole quanto inarrestabile e non sembra intenzionato a fermarsi. Ovviamente, la crescita del digitale ha come contrappasso le difficoltà del mercato dei giochi fisici, in costante declino negli ultimi anni e certo non aiutato dalla recente pandemia. Nel documento, anche qualche novità per gli appassionati di Monster Hunter: sebbene Capcom abbia detto di non avere nessun piano per una versione Switch di Monster Hunter: World, pare che però stia riflettendo sull’eventualità di un titolo della serie che sia rivolto ai più giovani.

