Capcom, il direttore di Ace Attorney Investigations lascia la compagnia

Takeshi Yamazaki, direttore e scrittore di Ace Attorney Investigations, Ace Attorney: Dual Destinies e Ace Attorney: Spirit of Justice, ha lasciato la Capcom, come da lui stesso comunicato su Twitter. Questa decisione pone fine a uno sposalizio durato 15 anni, ma non sembra esserci stato nessun rancore o disaccordo alla base della separazione. “Lasciare una compagnia è sempre doloroso, ma per me è un po’ come laurearsi. Sono davvero contento di aver potuto creare giochi e incontrare la serie Ace Attorney alla Capcom”, ha dichiarato Takeshi Yamazaki. Se da un lato i suoi estimatori saranno sicuramente curiosi di sapere quali saranno i suoi prossimi progetti, dall’altro questa notizia potrebbe indicare un futuro non così roseo per la serie Ace Attorney.

