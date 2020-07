Ghost of Tsushima: ecco il trailer giapponese

Sony ha rilasciato un nuovo trailer per l’atteso Ghost of Tsushima, questa volta pensato con il pubblico giapponese in mente:

Nel trailer, che pesca a piene mani dalla cinematografia giapponese, possiamo vedere Jin Sakai in azione. Come già noto, il samurai alternerà all’uso di tecniche tradizionalmente legate al bushido dei sotterfugi forse meno onorevoli, ma sicuramente più efficaci nel sabotare e sconfiggere la minaccia dell’invasione mongola. Non mancano, inoltre, scorci dei magnifici paesaggi di cui Ghost of Tsushima sembra non mancare, e l’uso della modalità Kurosawa, che applica all’intero gioco un filtro bianco e nero pensato per richiamare i capolavori del maestro giapponese.

Ghost of Tsushima – che, ricordiamo, sarà anche doppiato in italiano – uscirà su PS4 il 17 luglio, e state sicuri che la nostra recensione non mancherà.