Devolver Direct: ecco i giochi presentati durante la conferenza

Anche quest’anno ha avuto luogo (seppure in forma digitale) il Devolver Direct, la conferenza Devolver famosa per la sua bizzarra ironia. Non pochi i giochi che sono apparsi in questi intensi quaranta minuti, fra presenze attese e nuovi annunci. L’ospite più rinomato è stato sicuramente Shadow Warrior 3: dopo il breve trailer introduttivo di qualche giorno fa, ieri abbiamo potuto godere di un più corposo assaggio del gameplay e dei nuovi nemici che Lo Wang si troverà ad affrontare nella sua caccia all’antico drago che è stato accidentalmente rilasciato dalla sua eterna prigione.

Sempre per restare in tema di sparatutto che più seri non si può, Serious Sam 4 si è fatto vedere con un nuovo trailer. L’ultimo gioco di Croteam, che promette di avere più nemici a schermo che mai, arriverà ad agosto su Steam e Stadia. Date più precise sono invece state annunciate per Fall Guys, le cui coloratissime corse ad ostacoli arriveranno su PC e PS4 il 4 agosto, e per Carrion: il gioco horror al contrario – siamo infatti noi a ricoprire il ruolo della creatura aliena che fugge da un laboratorio – arriverà su Nintendo Switch, Xbox One e PC il 23 agosto.

Nessuna particolare novità invece per Blightbound e Weird West, ma sia del primo che del secondo è stata mostrata una bella chiacchierata con gli sviluppatori. Blightbound arriverà il 29 luglio su Steam Early Access, mentre per Weird West bisognerà aspettare il 2021. Una novità però c’è stata, e si tratta di Olija, un platformer 2D che vede un gruppo di naufraghi cercare di fuggire dalla misteriosa Terraphage. L’uscita del gioco, sviluppato da Skeleton Crew, è prevista per il 2020 su Nintendo Switch e PC, anche se manca una data precisa.

Per concludere, non poteva essere una conferenza Devolver senza un gioco sviluppato apposta per l’occasione: così come l’anno scorso eravamo stati graziati da Devolver Bootleg, quest’anno l’onore spetta a Devolverland Expo. Sviluppato da Flying Wild Hog Rzeszów, Devolverland Expo (disponibile gratuitamente su Steam) è “il più avanzato simulatore di marketing mai concepito dall’umanità”. Trattandosi di Devolver, non dubitiamo per un secondo della verità di questa affermazione.