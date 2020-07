Watch Dogs Legion: ecco il gameplay dall'Ubisoft Forward

Il publisher francese ha aperto l’evento digitale Ubisoft Forward svelando un nuovo trailer di gameplay di Watch Dogs Legion, l’action open world in arrivo in autunno su PC e console.

Questo lungo video di gioco mostra un’esaustiva panoramica sul gameplay di Watch Dogs Legion, illustrandoci le dinamiche di arruolamento dei vari membri della resistenza e il loro impiego in due missioni differenti.

L’evento digitale di Ubisoft è poi servito anche per annunciare la data di uscita di questo terzo Watch Dogs, che dunque approderà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal 29 ottobre prossimo, mentre sarà disponibile al lancio delle console next-gen, PS5 e Xbox Series X.

Infine, segnaliamo che a corredo del video di gameplay presente qui in alto è stato diffuso anche un trailer dal taglio cinematografico diretto da Alberto Mielgo e intitolato Tipping Point.