Far Cry 6 annunciato ufficialmente, svelata la data di uscita

Confermando tutte le indiscrezioni (e i leak) della vigilia, Ubisoft ha approfittato dell’evento digitale di questa sera per presentare Far Cry 6, ufficializzandone anche la data di uscita.

L’annuncio è stato dato attraverso ben due trailer, uno decisamente spettacolare che può essere equiparabile ai titoli di testa di un film o di una serie televisiva; laddove il secondo è un filmato dal taglio più tradizionale e cinematografico che ci presenta due dei personaggi principali: il dittatore Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito, e suo figlio Diego, che avrà le fattezze e la voce del giovane attore guatemalteco Anthony Gonzalez.

Come anticipato, il video presente qui in alto ci svela la data di uscita di Far Cry 6, che dunque vedrà la luce il prossimo 18 febbraio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Purtroppo non è stato mostrato alcun gameplay, ma confidiamo che Ubisoft diffonda qualche nuovo video nei prossimi mesi.