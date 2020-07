Disponibile l'open beta di Hyper Scape su PC

Dopo un breve test tecnico che si è tenuto la scorsa settimana, Hyper Scape è ufficialmente entrato in open beta su PC.

L’annuncio della disponibilità di questa versione del gioco è stato dato direttamente da Ubisoft durante l’evento digitale che si è tenuto nelle scorse ore. I giocatori PC possono dunque accedere al particolare battle royale del publisher francese e lanciarsi immediatamente nella mischia. Per farlo basta seguire le istruzioni riportate in questa pagina web.

L’open beta di Hyper Scape include un battle pass gratuito da trenta livelli, assieme a uno shop in-game contenente personalizzazioni estetiche di vario tipo.

Ubisoft ha poi fatto sapere che la Season One di Hyper Scape verrà lanciata nel corso dell’estate non solo su PC, ma anche su PS4 e Xbox One. Da notare, infine, che tutti i progressi accumulati durante l’open beta verranno mantenuti alla pubblicazione del gioco completo, il quale avverrà in occasione del lancio della prima stagione.