Far Cry 6: svelati i primi dettagli, screenshot e le edizioni speciali

Dopo la presentazione avvenuta nelle scorse ore durate l’Ubisoft Forward, la compagnia francese ha rivelato alcuni dettagli inediti di Far Cry 6, diffondendo anche i primi screenshot ufficiali e le informazioni sulle edizioni speciali del gioco.

In lavorazione presso gli studi di Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porterà i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Anton Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito) ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego (Anthony Gonzalez) su come seguire i suoi passi. Tuttavia, il dittatore ha deciso di soggiogare chiunque non aderisca alla sua visione. In questo stato insulare in fermento, i giocatori proveranno il caos e l’adrenalina della guerriglia, mentre saranno travolti da un movimento rivoluzionario che intende abbattere un tiranno.

“Gli antagonisti forti e carismatici fanno parte del DNA di Far Cry, perciò fin dall’inizio sapevamo di dover alzare il livello su come sviluppare i nostri personaggi e come potevano prendere vita“, ha dichiarato Navid Khavari, direttore narrativo di Ubisoft Toronto. “Lavorare con un tale gruppo di talenti, tra cui il solo e unico Giancarlo Esposito, e vedere come incarnano i nostri antagonisti, dando vita a personaggi umani tanto terrificanti quanto profondamente complessi, è stata un’esperienza incredibile che non vedo l’ora di poter condividere con tutti i nostri fan“.

In Far Cry 6, i giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo. Nei panni di Dani, i giocatori dovranno improvvisarsi guerriglieri esplorando e riunendo un intero stato insulare, dalle giungle lussureggianti alla sua capitale, Esperanza. Per riuscire a sconfiggere il potere schiacciante del regime di Anton, i giocatori dovranno usare ogni mezzo, tra cui un ampio arsenale di nuove armi, veicoli e mercenari bestiali, come Chorizo, il più adorabile bassotto con le rotelle.

Inoltre, Ubisoft ha approfittato dell’occasione per svelare le edizioni speciali del gioco, che saranno ben tre:

la Gold Edition includerà il gioco base e il Season Pass;

la Ultimate Edition includerà il gioco base, il Season Pass e il pacchetto Ultimate, che contiene i DLC Spedizione nella giungla, Cacciatore di coccodrilli e il pacchetto Vizio;

La Collector’s Edition includerà il gioco base, il Season Pass, il pacchetto Ultimate, una replica di alta qualità del “Tostador”, il lanciafiamme utilizzato nel gioco (7 parti da assemblare per una lunghezza totale di 72 cm), le istruzioni di montaggio in un’illustrazione realizzata dal famoso Tobatron, una Steelbook esclusiva, un artbook di 64 pagine, un set di 10 adesivi, un portachiavi di Chorizo, una mappa e la colonna sonora contenente alcuni brani selezionati del gioco.

Prima di concludere vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal prossimo 18 febbraio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.