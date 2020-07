Microsoft Flight Simulator ha una data d'uscita

Qualche giorno dopo l’annuncio della closed beta, Microsoft Flight Simulator ha finalmente anche una data d’uscita ufficiale, almeno per PC. Il simulatore di pilotaggio d’aerei di Asobo Studio arriverà su Microsoft Store il 18 agosto; significativo il fatto che il titolo sarà anche parte dell’Xbox Game Pass (Beta), il che significa che chi già partecipa al servizio di sottoscrizione potrà provare la versione Standard senza nessun costo aggiuntivo. Tre sono infatti le versioni disponibili per il pre-order:

Standard (69,99€): include 20 aeroplani e 30 aeroporti. Disponibile fin da subito su Xbox Game Pass .

include 20 aeroplani e 30 aeroporti. Disponibile fin da subito su . Deluxe (89,99€): rispetto alla Standard, include 5 aerei con modello di guida unico e 5 aeroporti aggiuntivi.

rispetto alla Standard, include 5 aerei con modello di guida unico e 5 aeroporti aggiuntivi. Premium Deluxe (119,99€): rispetto alla Standard, include 10 aerei con modello di guida unico e 10 aeroporti aggiuntivi.

Per chi ha più familiarità con i vari modelli, una lista completa delle differenze è disponibile sul sito ufficiale. La data d’uscita per Xbox One non è ancora stata annunciata.