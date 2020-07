Halo 3 è disponibile su PC via Steam e Microsoft Store

Anticipando di qualche ora la tabella di marcia, 343 Industries ha annunciato che Halo 3 è appena approdato su PC, ed è dunque disponibile sia su Steam che sul Microsoft Store. L’FPS sviluppato originariamente da Bungie e rimasterizzato da 343 arriva così per la prima volta in assoluto sui nostri computer, permettendo all’utenza PC di proseguire l’epopea di Master Chief e Cortana.

Halo 3 è disponibile sia come titolo a sé stante venduto al prezzo di € 9,99, sia come parte integrante della Master Chief Collection, che include (e includerà) tutti gli altri capitoli della saga. Segnaliamo, infine, che il gioco è parte integrante del catalogo del servizio Xbox Game Pass.

