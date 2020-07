eFootball PES 2021 sarà un DLC di PES 2020

A quanto pare l’edizione 2021 di eFootball PES non sarà altro che un DLC a pagamento del gioco pubblicato lo scorso anno.

La conferma proviene dal Microsoft Store, sul quale è trapelata la pagina ufficiale del prodotto: qui leggiamo che l’aggiornamento comprenderà i dati aggiornati di tutti i calciatori, con anche le rose correnti dei team inclusi nel gioco. Konami spiega, inoltre, che a causa della pandemia di COVID-19 alcuni campionati nazionali potrebbero modificare i propri regolamenti, per questo potrebbe esserci la possibilità che le regole del videogioco non rispecchino le controparti reali. In ogni caso, la compagnia giapponese si riserva il diritto di applicare le opportune modifiche successivamente al lancio del DLC.

La pagina del prodotto segnala anche la possibile data di lancio di eFootball PES 2021, che dovrebbe dunque vedere la luce il prossimo 15 settembre.

