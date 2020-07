Iron Harvest 1920+: un nuovo trailer ci presenta la fazione Rusviet

Deep Silver e King Art Games hanno confezionato un nuovo trailer di Iron Harvest 1920+ per illustrarci la fazione dei Rusviet.

Dopo la grande guerra e sull’orlo della rivoluzione, la nazione Rusviet sta lottando per mantenere un flusso costante di risorse attivo e funzionante. Risorse di cui hanno un disperato bisogno per alimentare le loro enormi e costose macchine da guerra. Il video presente qui in alto introduce i Mech Rusviet e dà una prima idea su come vengono utilizzati al meglio sui campi di battaglia di Iron Harvest 1920+. Iron Harvest racconta la storia dell’impero Rusviet che affronta lotte interne mentre cerca di mantenere una posizione dominante sui campi di battaglia. I combattimenti ravvicinati con mech pesanti o artiglieria lenta ma altamente devastante devono essere bilanciati quando i giocatori conducono i soldati Rusviet in prima linea.

Vi ricordiamo che Iron Harvest sarà disponibile su PC dal prossimo 1 settembre.