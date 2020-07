Deadly Premonition 2 e personaggio trans, Swery chiede scusa

Hidetaka Suehiro, anche noto ai suoi fan come Swery, ha chiesto scusa per il modo in cui è stato gestito un personaggio trans in Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Tramite un messaggio su Twitter, il fondatore di White Owls ha aggiunto che le scene in questione – in cui al personaggio ci si riferiva usando un pronome non corretto, o utilizzando il suo nome pre transizione – saranno controllate da un team “che includerà diversità” e riscritte prima possibile. Come ci si poteva aspettare, la notizia ha diviso la comunità fra chi ha approvato la decisione del direttore di Deadly Premonition 2 e chi, invece, ha criticato la scelta, vista come un piegarsi alle lamentele di un gruppo ristretto. Al di là di questa debacle, di sicuro il lancio di Deadly Premonition 2 non è stato particolarmente fortunato: il survival horror ispirato a Twin Peaks soffre infatti di numerosi problemi tecnici, che White Owls ha già dichiarato di essere al lavoro per sistemare.

