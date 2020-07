Civilization VI: l'ultimo aggiornamento introduce Etiopia e società segrete

Con il nuovo aggiornamento di Civilization VI, la cui uscita è prevista per il 23 luglio, l’Etiopia si unirà alla lotta per la supremazia mondiale. L’ultimo DLC per lo strategico a turni di Firaxis includerà anche un nuovo distretto, nuovi edifici e (ma non ditelo troppo in giro) le Società Segrete. Una volta scoperte nel corso di una partita, queste società garantiscono al fortunato scopritore l’accesso a un potente governatore speciale. Sfortunatamente, chi non vedeva l’ora di entrare in una loggia massonica dovrà assicurarsi di avere già o Rise and Fall o Gathering Storm, dato che la presenza delle società segrete nel gioco è legata al possesso di queste espansioni. Infine, chi già possiede il New Frontier Pass riceverà anche due nuove personalità per Teddy Roosevelt e per Caterina de’ Medici, che altereranno le loro abilità.

L’Ethiopia Pack lancerà il 23 luglio, e sarà acquistabile singolarmente al prezzo di 5€, o come parte del New Frontier Pass.