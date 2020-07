Quakecon at Home, ecco le date dell'evento digitale

Come tante altre conferenze, anche il Quakecon quest’anno diventa digitale: la conferenza organizzata da Bethesda Softworks si terrà via streaming dal 7 al 9 agosto. L’evento, che inizierà alle 18:00 ora locale, prevede uno stream continuo ricco di personalità e contenuti, fundraising per varie associazioni di beneficienza e, ovviamente, gli immancabili tornei. Quest’anno le competizioni non si terranno dal vivo, ma online: il Quake World Championship avrà luogo domenica 9 agosto, alle 23:00 ora locale. Ma se per caso avete disperato bisogno di qualcosa di più concreto e meno virtuale, non temete: per l’occasione Bethesda ha anche preparato del merchandise legato all’evento, oltre a t-shirt che includono versioni leggermente differenti di personaggi ben noti e i cui proventi saranno devoluti in beneficienza. Ulteriori dettagli a proposito della conferenza saranno rilasciati nei prossimi giorni.

