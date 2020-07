LEGO NES: un video mostra l'ultimo prodigio LEGO in azione

Nostalgici di tutto il mondo, gioite: LEGO ha svelato ufficialmente il proprio set per il Nintendo Entertainment System, già trapelato ieri. Per l’occasione la compagnia danese ha anche confezionato un video che lo mostra in tutta la sua gloria:

Ricco di dettagli e non senza la sua dose di interattività, questo set composto da 2646 pezzi prevede anche l’interazione con il Percorso di base Avventure con Mario per portare alla nostra riproduzione blocchettosa quegli indimenticabili suoni che tanto hanno caratterizzato le avventure dell’idraulico italiano. Il set sarà disponibile per la vendita a partire dal primo agosto, ma potete già trovarlo sul sito ufficiale della LEGO al prezzo di 229€.