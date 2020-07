Sony aumenta la produzione di PlayStation 5 in vista del lancio

Secondo diverse indiscrezioni riportate sia sulle colonne di Bloomberg che su quelle di Nikkei Asian Review, Sony avrebbe dato il via a un sostanzioso incremento di produzione di PlayStation 5 in vista dell’imminente lancio della console next-gen.

La compagnia giapponese, infatti, avrebbe ordinato dalle 9 alle 10 milioni di unità che dovrebbero essere immesse nel mercato entro la fine dell’anno fiscale in corso, dunque questo target produttivo si riferirebbe al periodo che termina il 31 marzo 2021. Si tratterebbe di un incremento di 3 o 4 milioni di unità rispetto alle 6 milioni di console previste inizialmente, una cifra piuttosto bassa figlia della pandemia di Coronavirus.

Ora che le catene di montaggio sono tornate a pieno regime, però, è possibile aumentare la produzione in modo tale da non incorrere in eventuali problemi di scorte quando PlayStation 5 verrà lanciata nei mercati di tutto il mondo nel corso delle prossime festività natalizie.

