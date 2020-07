Age of Empires 3: Definitive Edition potrebbe uscire a breve

Dopo le versioni rimasterizzate dei primi due titoli della serie, anche Age of Empires 3: Definitive Edition sta per approdare sui nostri PC.

L’uscita di questa riedizione del celebre RTS targato Ensemble Studios potrebbe infatti essere dietro l’angolo. Il gioco è apparso sul sito dell’ente brasiliano di classificazione dei giochi in uscita, come riportato sul forum di ResetEra, lasciando intendere che Microsoft possa pubblicarlo già nelle prossime settimane, o comunque che non bisognerà attendere a lungo prima di lanciarsi nuovamente nella mischia.

Difficilmente, però, la Casa di Redmond ne annuncerà la data di uscita il prossimo 23 luglio, quando terrà il suo evento digitale, giacché quest’ultimo sarà dedicato principalmente ai videogiochi in uscita su Xbox Series X.

