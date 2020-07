Konami parla del futuro di eFootball PES nella next-gen

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Konami ha reso noto che eFootball PES 2021 sarà un aggiornamento del gioco dell’anno scorso, mentre per il primo capitolo next-gen della serie calcistica bisognerà attendere perlomeno il prossimo anno.

La compagnia giapponese spiega di essere già al lavoro da tempo sull’incarnazione next-gen di eFootball PES, e che questa potrà contare su un nuovo motore di gioco: l’Unreal Engine 5. Konami fa sapere che il prossimo capitolo della serie potrà contare su modelli dei giocatori e animazioni più realistici, una fisica migliorata, grafica fotorealistica e molto altro ancora. Tutto questo, però, richiede del lavoro extra ed è per questo che non vi sarà alcun nuovo PES quest’anno, bensì solo un aggiornamento stagionale per il gioco che ha visto la luce l’anno scorso.